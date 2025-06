Iran Trump | Cnn e Nyt licenzieranno reporter per fake news sui siti nucleari

L'attenzione si accende sui media americani: CNN e New York Times rischiano di licenziare reporter coinvolti in notizie false sui siti nucleari iraniani. Donald Trump si scaglia contro le rivelazioni, accusando le testate di aver diffuso fake news che minano i risultati delle operazioni militari statunitensi. In un clima di tensione e polemiche, il futuro dei giornalisti e la credibilitĂ dell'informazione restano al centro di un acceso dibattito. Resta da vedere come evolverĂ questa delicata situazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a scagliarsi contro la Cnn e il New York Times per le loro rivelazioni che hanno messo in discussione i risultati ottenuti dagli attacchi americani ai siti nulceari in Iran. “Si dice che il fallimentare New York Times e la Cnn, fonte di fake news, licenzieranno i giornalisti che hanno inventato le notizie false sui siti nucleari iraniani perchĂ© hanno sbagliato tutto. Vediamo cosa succederà ”, ha scritto Trump sul social Truth. I report di Cnn e Nyt. Le due testate hanno dato spazio a una prima valutazione dell’intelligence statunitense che suggeriva che gli attacchi contro gli impianti nucleari iraniani non avessero distrutto i componenti principali del suo programma nucleare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: “Cnn e Nyt licenzieranno reporter per fake news sui siti nucleari”

