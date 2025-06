Iran riappare Khamenei | Duro schiaffo a Usa Netanyahu | Opportunità per espandere accordi di pace

Se questa mossa segna un punto di svolta nelle tensioni internazionali, potrebbe anche aprire nuove opportunità per la diplomazia e la pace, grazie a una scena geopolitical più imprevedibile e complessa.

È riapparso in un videomessaggio trasmesso in tv la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, che si crede si sia rifugiato in un bunker dopo gli attacchi di Israele e Usa. “Nonostante tutto il clamore, il regime sionista è quasi crollato ed è stato schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica”, ha detto elogiando la “grande nazione iraniana”, che ha “sferrato un duro schiaffo in faccia agli Usa” nella guerra durata 12 giorni. Se gli Stati Uniti dovessero attaccare nuovamente l’Iran “pagheranno sicuramente un prezzo molto alto”, ha minacciato Khamenei. Khamenei: “Trump ha esagerato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, riappare Khamenei: “Duro schiaffo a Usa”. Netanyahu: “Opportunità per espandere accordi di pace”

Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", tensioni tra Iran e Israele - La tensione tra Iran e Israele raggiunge un punto critico, con Ali Khamenei che dichiara: "La battaglia ha inizio".

Khamenei riappare in tv dopo giorni: abbiamo vinto sul regime sionista, popolo iraniano resti unito. La Guida suprema iraniana era rimasta "fuori dai radar" per molti giorni prima di riapparire oggi in un video registrato: "Abbiamo dato uno schiaffo in faccia agli

