Iran ' non c' è ancora piano per ripresa negoziati con Usa'

L'Iran smentisce con fermezza le recenti voci di una ripresa imminente dei negoziati nucleari con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha sottolineato che, dopo la fine del conflitto con Israele, non ci sono piani concreti in questo senso. La situazione rimane quindi incerta, alimentando aspettative e tensioni regionali e internazionali. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali passi adotterĂ Teheran in questa delicata fase diplomatica.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha fermamente smentito le speculazioni secondo cui l' Iran si starebbe preparando a riprendere i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti, dopo la fine della guerra dei 12 giorni con Israele. "Alcune speculazioni sulla ripresa dei negoziati non dovrebbero essere prese sul serio", ha dichiarato Araghchi alla televisione di Stato. "Vorrei affermare chiaramente che non è stato raggiunto alcun accordo, intesa o dialogo per avviare nuovi negoziati. Non è stato ancora definito alcun piano per l'avvio dei negoziati".

Nucleare, impasse nei negoziati Iran-Usa: “Ci fanno richieste oltraggiose” - L’impasse nei negoziati nucleari iraniani alimenta tensioni internazionali e preoccupazioni globali. Le sentinelle dei mercati, attente ai segnali più sottili, riflettono questa instabilità attraverso micro-movimenti che anticipano scenari più vasti.

? Tra i temi trattati oggi dalla premier Meloni alla Camera dei Deputati soprattutto la questione mediorientale. In questo momento, per l'Italia "le prioritĂ restano il cessate il fuoco a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran", ha detto Meloni in vista del Consiglio Vai su Facebook

Iran, Meloni sente i leader stranieri e auspica una "rapida ripresa dei negoziati". La premier italiana ha parlato con Carney, Merz, Macron, Starmer, Bin Salman, il presidente degli Emirati e l'emiro del Qatar: "Giungere a soluzione politica della crisi" Vai su X

