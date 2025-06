Iran l' allarme degli scienziati Usa nonostante i danni i siti nucleari | Atomica fattibile in un anno

L'ombra di una possibile corsa nucleare aleggia sull’Iran, con esperti americani che avvalorano i timori di capacità atomiche rapide e incombenti. Nonostante i danni ai siti nucleari, le analisi suggeriscono che Teheran potrebbe ancora disporre delle risorse per produrre armi nucleari in tempi brevissimi. Un allarme che scuote gli equilibri internazionali e mette in discussione la stabilità globale, richiedendo un’attenzione urgente e decisa.

L?Iran conta i danni ma può ancora produrre armi nucleari in tempo breve. Ne sono convinti numerosi esperti americani che avallano le ipotesi di intelligence di presenza sufficiente di.

