Iran | Khamenei se ci attaccano di nuovo Usa pagheranno prezzo molto alto

La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire, con il leader supremo iraniano, l’ayatollah Khamenei, avvertendo che un nuovo attacco statunitense avrebbe conseguenze molto gravi. Con parole dure, minaccia di risposte decise e di azioni che potrebbero replicarsi in futuro, rafforzando la divisione geopolitica in una regione già instabile. La domanda che rimane è: quanto potrà resistere ancora questa escalation?

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 26 giu. (LaPresseAP) – Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito che gli Stati Uniti "pagheranno sicuramente un prezzo molto alto" se attaccheranno nuovamente l'Iran. In un apparente riferimento a un attacco missilistico contro una base statunitense nel vicino Qatar, Khamenei ha affermato che "un'azione del genere può ripetersi anche in futuro", aggiungendo che l'Iran ha "accesso ai centri chiave degli Stati Uniti nella regione e può agire ogni volta che lo ritiene necessario". "Se dovesse verificarsi qualsiasi aggressione, il nemico pagherà sicuramente un prezzo molto alto", ha assicurato Khamenei in un videomessaggio trasmesso in tv.