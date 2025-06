Iran | Khamenei Israele schiacciato sotto i nostri colpi

In un momento di tensione globale, le parole di Khamenei risuonano con forza e determinazione. Il leader iraniano afferma che Israele è ormai in ginocchio sotto i colpi della Repubblica Islamica, segnando un punto di svolta nel delicato equilibrio del Medio Oriente. Questa dichiarazione accende nuove speranze e preoccupazioni, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi. La geopolitica internazionale potrebbe essere pronta a cambiare volto proprio ora.

Milano, 26 giu. (LaPresse) – “Nonostante tutto il clamore e tutte le affermazioni, il regime sionista è quasi crollato ed è stato schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica”. Lo dichiara la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio rivolto alla “grande nazione iraniana”, riferendosi a Israele. Poco prima, sull’account X di Khamenei era stato annunciato che era atteso a breve un messaggio video dell’ayatollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Khamenei, Israele schiacciato sotto i nostri colpi

