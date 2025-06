Iran Khamenei in un video si congratula per la vittoria | Dato schiaffo agli Usa

Il leader supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei, si presenta in un video senza precedenti, celebrando una vittoria che manda un chiaro messaggio agli Stati Uniti. Con parole ferme e decise, Khamenei afferma che l’Iran ha “dato uno schiaffo in faccia all’America”, mentre avverte di possibili escalation nei confronti degli interventi statunitensi. Una dichiarazione potente che incide sul panorama geopolitico, lasciando presagire ulteriori sviluppi. La tensione tra Iran e USA si intensifica, e il mondo resta in attesa di nuove mosse.

Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che il suo Paese ha “ dato uno schiaffo in faccia all’America ” e ha messo in guardia contro ulteriori attacchi statunitensi nei suoi primi commenti pubblici dopo la dichiarazione di cessate il fuoco con Israele. Khamenei ha parlato in un video trasmesso dalla televisione di Stato iraniana, la sua prima apparizione dal 19 giugno. Ha detto che gli Stati Uniti sono intervenuti nella guerra solo perchĂ© “ritenevano che, se non lo avessero fatto, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto”. Ma ha aggiunto che gli Stati Uniti “non hanno ottenuto alcun vantaggio da questa guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Khamenei in un video si congratula per la vittoria: “Dato schiaffo agli Usa”

