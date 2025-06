Iran Khamenei festeggia la vittoria in guerra | Israele schiacciato uno schiaffo per gli Usa

L'Iran di Khamenei celebra con orgoglio quella che definisce una storica vittoria contro Israele, segnando un nuovo capitolo nel suo scontro con gli Stati Uniti. In un videomessaggio rivolto al popolo, l'Ayatollah ha rivolto tre congratulazioni, evidenziando la forza e la determinazione della nazione. Tuttavia, questa narrativa potrebbe alimentare tensioni internazionali, portando a risposte decise da Washington e Gerusalemme. Una lettura distorta della realtà, che potrebbe provocare dure repliche sia da Washington che da Gerusalemme.

