Iran-Israele e Stati Uniti Ne parlano Peter Gomez e Gianandrea Gaiani Analisi Difesa | rivedi la diretta

Nel clima di tensione globale, Iran, Israele e Stati Uniti sono al centro di intense analisi e discussioni. Peter Gomez de Il Fatto Quotidiano e Gianandrea Gaiani di Analisi Difesa offrono spunti preziosi durante una diretta esclusiva su YouTube, approfondendo le strategie e le implicazioni di questo complesso scenario internazionale. Se vuoi restare aggiornato sulle evoluzioni geopolitiche, non puoi perdere questa analisi dettagliata e coinvolgente. Rivedi la diretta e scopri cosa si nasconde dietro le quinte del potere globale.

Chi sono gli Houthi e che ruolo possono avere ora nel conflitto Israele-USA-Iran - Gli Houthi, noti anche come Ansar Allah, sono un gruppo armato yemenita con radici sciite zaidite, nata negli anni '90 nello Yemen del Nord.

L’attacco ai siti in Iran da parte degli Stati Uniti "ha posto fine alla guerra" tra Israele e Teheran. Lo dice il presidente Usa Donald Trump, in un punto stampa insieme al segretario generale della Nato Mark Rutte all'Aja. "Non voglio usare l'esempio di Hiroshima Vai su Facebook

Translate post Guerra Israele-Iran – Le colpe della situazione che ha portato all’odierno conflitto sono da suddividere tra Israele, Stati Uniti e Iran Vai su X

Nyt: Khamenei ancora nascosto in un bunker. Aiea: Iran obbligato a cooperare - Nyt, Khamenei non si vede da oltre una settimana nonostante il cessate il fuoco; Trump: Raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra | Gaza, diversi morti durante la distribuzione degli aiuti; Iran-Israele, le news del 24 giugno. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”.

Isis rialza la testa, l'Iran indebolito da Stati Uniti e Israele. «È una minaccia che cambia» - Con l’Iran indebolito da Stati Uniti e Israele, un altro acerrimo nemico di Teheran si muove nell’ombra e acquisisce potere. Secondo msn.com

Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco - Iran: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia che "è stato pienamente concordato tra Israele e Iran un cessate il fuoco ... Da msn.com