Iran il ritorno di Khamenei | Regime sionista israeliano schiacciato da Repubblica Islamica vittoria e schiaffo in faccia agli Usa - VIDEO

Il ritorno di Khamenei e la vittoria della Repubblica Islamica segnano una svolta decisiva nel panorama geopolitico, lasciando gli Stati Uniti con un senso di sconfitta. La Guida suprema ha dichiarato che l'Iran ha trionfato, sottolineando come il regime sionista israeliano e gli USA siano stati schiacciati da questa affermazione di forza. Un messaggio chiaro: l'asse del potere si sta spostando e il mondo osserva attentamente.

Secondo la Guida suprema, gli Stati Uniti "non hanno guadagnato nulla da questa guerra" e, anzi, avrebbero subito un'ulteriore sconfitta: "Anche in questo caso, la Repubblica Islamica ha vinto" La Guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, è tornata a farsi sentire dopo settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, il ritorno di Khamenei: “Regime sionista israeliano schiacciato da Repubblica Islamica, vittoria e schiaffo in faccia agli Usa” - VIDEO

In un appello pubblicato da Narges Mohammadi su Instagram, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana chiede la fine della guerra, del programma nucleare e della Repubblica Islamica stessa - In un momento di crisi senza precedenti per il Medio Oriente, dove la tensione tra Iran e Israele rischia di scatenare un conflitto regionale disastroso, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana ha preso parola.

Come funziona la Repubblica islamica dell'#Iran: centinaia di signle politiche che si rifanno a tre fazioni. Se cadesse il regime di #Khamenei, lo Stato potrebbe rivelarsi meno marcio di altre dittature di oggi Vai su Facebook

ULTIM'ORA: Sono incessanti le grida della popolazione di #Teheran di "Morte a #Khamenei!"; "Khamenei dittatore!"; "Via la Repubblica islamica dall'#Iran". Dai tetti delle loro case, dalle loro finestre chiedono a squarciagóla la fine della Repubblica islamica. A Vai su X

