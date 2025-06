Iran il retroscena | Kim Jong-un pronto a dargli l’atomica

L’ombra di un possibile accordo tra Iran e Corea del Nord si fa sempre più concreta, alimentando timori sulla stabilità globale. Con Kim Jong Un pronto a consegnare all’Iran la sua tecnologia atomica, il panorama internazionale si complica ulteriormente. Le recenti dichiarazioni di Dmitri Medvedev rafforzano questa inquietante supposizione, lasciando intendere che alleanze nucleari potrebbero ridefinire gli equilibri di potere. Ma qual è il vero retroscena dietro queste mosse strategiche?

La collaborazione tra Iran e Corea del Nord nel campo militare e nucleare rappresenta da decenni un’ombra lunga sulla sicurezza globale. Le dichiarazioni recenti di Dimitri Medvedev, vicecapo del consiglio di sicurezza nazionale russo, non hanno fatto che rafforzare i sospetti: «Molti paesi forniranno a Teheran armi nucleari», ha affermato dopo gli attacchi americani e israeliani in territorio iraniano. Il riferimento implicito è alla Corea del Nord, storico alleato tecnologico e strategico dell’Iran. Leggi anche: Israele, Iran e l’atomica: storia di un equilibrio instabile Secondo varie fonti, tecnici nordcoreani sarebbero tuttora presenti in Iran per assistere i Pasdaran, contribuendo allo sviluppo di capacità missilistiche e potenzialmente anche nucleari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it