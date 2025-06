Iran 007 al New York Times | i raid hanno ritardato il programma nucleare solo di alcuni mesi | Trump | Fake news giornalisti vengano licenziati

Il dossier Iran 007 al New York Times svela come i raid abbiano ritardato di solo alcuni mesi il programma nucleare, mentre Trump definisce le accuse di spostamento dell’uranio impoverito come fake news, chiedendo licenziamenti tra i giornalisti. La verità si fa strada tra bufale e smentite ufficiali, lasciando spazio a un dibattito acceso sulla reale portata delle operazioni militari e sulla trasparenza delle fonti. La questione resta ancora tutta aperta.

Sull'uranio impoverito, che sarebbe stato spostato prima dei bombardamenti, il presidente americano attacca: "Nulla è stato portato fuori dai siti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, 007 al New York Times: i raid hanno ritardato il programma nucleare solo di alcuni mesi | Trump: "Fake news, giornalisti vengano licenziati"

Come riporta il New York Times, dopo i raid israeliani su Teheran, il leader supremo iraniano ha tagliato i contatti digitali e preparato la sua successione. Il Paese è in stato d’allerta massimo Vai su Facebook

Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Secondo le stesse fonti, esplosioni sono state udite in vari punti della capitale Teheran Vai su X

Trump attacca la stampa: “Fake news sui raid in Iran, New York Times e Cnn licenzieranno gli…; Khamenei in un video: Schiaffo agli Usa, Hegseth dal Pentagono: Siti nucleari danneggiati - Libano, torna all'Italia il comando Unifil. Generale Abagnara: presenza a favore di stabilità e pace; Iran, Khamenei: «Duro schiaffo a Usa, Trump ha esagerato su risultati raid a siti nucleari. Non ci arrenderemo.

Iran, intelligence Usa: i raid hanno ritardato il programma atomico di alcuni mesi | Giallo su dove siano finite le scorte di uranio - Se da un lato l'Iran, per sua stessa ammissione, ha confermato di aver subito ingenti danni ai tre siti nucleari colpiti nei bombardamenti di Israele e Usa durante la guerra dei dodici giorni, dall'al ... Come scrive msn.com

Iran, l’ira di Trump contro i media dopo il raid: “Malati, dovrebbero onorare i piloti” - Iran, dopo i raid statunitense contro i siti nucleari di Teheran, a margine del vertice Nato all’Aja esplode l’ira del presidente Usa, Donald Trump, contro alcuni media. Scrive msn.com