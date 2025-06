Ipotesi omicidio - suicidio a Rivalta vicino Torino donna morta in casa e marito trovato nel lago | cosa si sa

Una tragica scena si svolge a Rivalta, vicino Torino: una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua casa, mentre il marito è stato rinvenuto nel Lago Grande di Avigliana. Le autorità investigano su un possibile omicidio-suicidio, ma i dettagli sono ancora confusi. Cosa si nasconde dietro questa doppia tragedia? La verità potrebbe emergere solo nelle prossime ore.

Sarebbe la moglie dell'uomo trovato morto nel Lago Grande di Avigliana, la 55enne il cui cadavere è stato rinvenuto in un appartamento di Rivalta.

