Ipotesi Betis per Emerson Royal che lascerà il Milan Incontro in corso

Emerson Royal potrebbe presto abbandonare il Milan, con l’ipotesi di un trasferimento in Spagna che prende sempre più piede. Il terzino brasiliano, assente dal 22 gennaio, non rivede il suo futuro nel progetto rossonero e potrebbe tornare nella Liga, dove aveva già fatto le fortune del Betis tra il 2019 e il 2021. La sua partenza potrebbe rivoluzionare la fascia difensiva del Milan e aprire nuove opportunità di mercato.

Il terzino brasiliano non gioca dal 22 gennaio. Non rientra nel progetto rossonero e può tornare in Spagna, dove ha giocato dal 2019 al 2021. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ipotesi Betis per Emerson Royal, che lascerà il Milan. Incontro in corso

In questa notizia si parla di: ipotesi - betis - emerson - royal

Ipotesi Betis per Emerson Royal, che lascerà il Milan. Incontro in corso; C’è un’importante novità su Emerson Royal: la decisione del terzino del Milan; C’è un’importante novità su Emerson Royal: la decisione del terzino del Milan.

emerson e il milan - Non rientra nel progetto rossonero e può tornare in Spagna, dove ha giocato dal 2019 al 2021 ... Come scrive gazzetta.it

Milan, gli agenti di Emerson Royal nella sede del Betis Siviglia: cosa filtra sul futuro - Novità importante per il Milan proprio dell`ultima ora: Elvis Garcia e Stefano Castagna, agenti di Emerson Royal, sono arrivati nella sede del Betis Siviglia per. Riporta msn.com