Io sono ancora qui al Teatro ai Colli

Ancora qui al Teatro ai Colli, immersi in un passato che incarna speranze e paure, riviviamo gli eventi drammatici del Brasile del 1971. Rubens Paiva, ex deputato laburista, naviga tra impegno politico e la paura di una dittatura oppressiva che minaccia la sua famiglia. In un contesto di tensione e incertezza, le storie di coraggio e resistenza si intrecciano, rinnovando il valore della libertà e della solidarietà .

Brasile, 1971. Rubens Paiva, ex deputato laburista, vive con la moglie Eunice e i cinque figli a Rio de Janeiro. Il colpo di stato del 1964 lo ha espulso dalla scena politica e ha instaurato una dittatura militare che spaventa Eunice e le fa temere per l’incolumità della figlia maggiore Veronica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Io sono ancora qui al Teatro ai Colli il 27 luglio 2025; Io sono ancora qui al Teatro ai Colli il 6 aprile 2025.

