Inzaghi | Palermo già forte daremo tutto E devo farmi perdonare qualche gol di troppo

Inzaghi, il nuovo tecnico del Palermo, si prepara a scrivere un capitolo emozionante della sua carriera, promettendo massimo impegno e qualche sacrificio in difesa. Dopo il calore dei tifosi e la presentazione ufficiale, il mister svela il suo sogno: un futuro di successi, senza pronunciare direttamente la Serie A, ma con la passione nel cuore. Il Sud lo ha sempre accolto con affetto, e ora punta a conquistare il suo obiettivo più grande.

Dopo il bagno di folla di ieri, presentato il nuovo tecnico: "Se la dirigenza mi ha chiesto la A? Non pronuncio quella parola, ma abbiamo un sogno. Al Sud sono sempre stato benissimo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi: "Palermo già forte, daremo tutto. E devo farmi perdonare qualche gol di troppo..."

Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere: sullo sfondo c'è il Palermo - Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere, con il Palermo a fare da sfondo. Inzaghi ha coltivato una dote rara nel calcio: la programmazione.

? UFFICIALE: DIONISI NON È PIÙ L'ALLENATORE DEL PALERMO Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi. A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al l Vai su Facebook

