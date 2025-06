Investe e uccide un giovane scooterista dovrà scontare 2 anni e 6 mesi

Un tragico incidente sulla SS 114 di Taormina ha spezzato la vita di Francesco Caruso, 23 anni. Dopo un lungo iter giudiziario, l'automobilista responsabile ha scelto il patteggiamento, condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l’importanza di rispettare le regole per evitare tragedie. Per capire cosa è successo e quali sono le implicazioni, continuiamo a seguire questa vicenda.

Si è concluso con un patteggiamento il processo per la morte di Francesco Caruso, 23enne originario di Letojanni rimasto vittima di un incidente stradale. Il giovane perse la vita il 20 aprile 2024, mentre viaggiava a bordo della propria moto lungo la SS 114, all’altezza di Taormina. Per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

