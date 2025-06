Intese su Russia e fondi Washington e Bruxelles ora sono più in sintonia

In un panorama internazionale in rapido mutamento, le intese tra Russia, Washington e Bruxelles sono sempre più in sintonia. Tuttavia, il vicepresidente dell’American Foreign Council, Ilan Berman, sottolinea che una maggiore forza europea richiede non solo fondi per la difesa, ma anche una visione politica condivisa. Solo così l’Europa potrà affrontare efficacemente le sfide globali e rafforzare il suo ruolo sulla scena mondiale.

Il vicepresidente dell'American Foreign Council Ilan Berman: "Europa più forte? Oltre ai fondi alla difesa serve visione politica".

Con gli attacchi più simultanei quanto inattesi, più ambiziosi quanto imprevedibili mai messi a segno dall’inizio del conflitto su larga scala, ieri gli ucraini hanno colpito basi aeree nelle zone più remote della Russia. Di Michela A.G. Iaccarino Vai su Facebook

