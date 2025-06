Interruzione del servizio idrico dalle ore 14 nel centro storico l' avviso di Sorical

Attenzione, cittadini di Reggio Calabria: oggi, a partire dalle 14, si annunciano disagi nel servizio idrico nel centro storico. Sorical ha comunicato un'interruzione temporanea dell'acqua proveniente dal serbatoio Trabocchetto, a causa di una grave perdita in via Spanò. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per affrontare questa difficile situazione senza inconvenienti.

