Inter Zanetti | Chivu? Spero in un lungo progetto lo proteggerò Noi del Triplete sempre con lui in panchina

Javier Zanetti, vicepresidente dell`Inter, ha parlato a Sport Mediaset prima della sfida contro il River Plate, l`ultima nel girone E del Mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - L'Inter ha celebrato il 80° compleanno di Massimo Moratti con una festa a sorpresa indimenticabile, radunando circa 300 ex calciatori, tra cui icone come Ronaldo e Zanetti.

