Inter Yann Sommer | Siamo qui per vincere

Inter, Yann Sommer: “Siamo qui per vincere”. Dopo una prestazione straordinaria contro il River Plate, il portiere nerazzurro ha sottolineato la voglia di conquistare ogni traguardo, celebrando il primo clean sheet mondiale e rinforzando la determinazione di tutta la squadra. Con l’attenzione puntata verso gli ottavi e il desiderio di lasciare il segno, i nerazzurri sono pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Così come il proprio allenatore Cristian Chivu, anche Yann Sommer ha parlato ad Inter Tv al termine della gara contro il River Plate che ha permesso ai nerazzurri di strappare il pass per gli ottavi di finale. Sommer ha messo a referto il suo primo cleen sheet della competizione mondiale.

