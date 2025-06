Inter ufficiale il rifinanziamento del bond da 350 milioni di Oaktree! – il COMUNICATO

L’Inter dà il via a una nuova fase di solidità finanziaria con l’annuncio ufficiale del rifinanziamento del bond da 350 milioni di euro da parte di Oaktree. Dopo settimane di attesa, il club nerazzurro conferma con entusiasmo questa importante operazione, che rafforza la sua stabilità e prepara il terreno per futuri successi. Scopri tutti i dettagli di questa strategica scelta finanziaria e cosa significa per il futuro dei nerazzurri.

Inter, ufficiale il rifinanziamento del bond da 350 milioni di Oaktree! il comunicato del club nerazzurro con tutti i dettagli Era nell'aria da settimane, ma in giornata è arrivata l'ufficialità. Oaktre, fondo proprietario dell'Inter, attraverso Inter Media and Communication S.p.A ha concordato un rifinanziamento di 350 milioni di euro per le casse del club.

L’Inter ha deciso di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni: via al rifinanziamento - L’Inter ha scelto di anticipare il rimborso di un bond da 400 milioni, segnando un passo deciso verso una strategia finanziaria più solida.

