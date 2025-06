Inter ufficiale il rifinanziamento da 350 milioni di euro

L’Inter dà una svolta alla sua strategia finanziaria con l’annuncio ufficiale del rifinanziamento da 350 milioni di euro, un’operazione che permette di ripagare anticipatamente i bond da 400 milioni. Dopo settimane di attesa e rumors, il club milanese conferma con fermezza il suo piano per rafforzare la stabilità economica e prepararsi al meglio per le sfide future. Ma quali sono le conseguenze di questa mossa sul suo futuro?

L’Inter ha ufficializzato l’operazione di rifinanziamento da 350 milioni di euro con cui ripagherà in anticipo i bond da 400 milioni. La notizia dell’intenzione della società di ripagarli ben prima rispetto alla scadenza nel 2027 era stata lanciata a metà giugno da Calcio e Finanza. Il portale aveva anche parlato del rifinanziamento che il club ha ufficializzato il 26 giugno. In una nota si legge che «Inter Media and Communication S.p.A., una controllata di F.C. Internazionale Milano S.p.A., e la proprietà del Club, ovvero fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno concordato un finanziamento a lungo termine per il Club». 🔗 Leggi su Lettera43.it