Inter U23 Vecchi lascia ufficialmente il Vicenza | pronto il ritorno in nerazzurro il comunicato

Dopo l’addio al Vicenza, Stefano Vecchi si prepara a tornare a vestire i colori nerazzurri. La sua esperienza e la passione per l’Inter fanno sognare i tifosi, pronti a riabbracciare un allenatore che ha già lasciato il segno nel cuore della Beneamata. Un ritorno che apre nuove prospettive e stimola l’entusiasmo in casa Inter. Scopriamo insieme i dettagli di questa mossa strategica.

Inter U23, le ultime sul futuro di Stefano Vecchi alla guida della seconda squadra nerazzurra dopo l'addio al Vicenza. I dettagli. La notizia era nell'aria da tempo, ora è ufficiale: Stefano Vecchi non è più l'allenatore del Vicenza. Dopo una stagione in cui è stata sfiorata la promozione in Serie B, la società e l'allenatore hanno deciso di separare le proprie strade. Una scelta maturata nelle ultime settimane, anche alla luce delle nuove prospettive professionali dell'allenatore lombardo. Secondo quanto trapela, infatti, Vecchi è pronto a intraprendere una nuova avventura importante: sarà lui il primo allenatore della neonata Inter Under 23, progetto su cui la società nerazzurra sta puntando con forza per valorizzare i propri giovani talenti.

