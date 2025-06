Inter U23 un obiettivo a 0 nel mirino | è sfida con l’Atalanta!

L’Inter U23 si prepara a una sfida cruciale contro l’Atalanta, con un obiettivo ambizioso: portare a zero le reti subite e consolidare la propria crescita. Questa giovane formazione nerazzurra sta vivendo un momento di grande entusiasmo e aspettative, puntando a dimostrare il proprio valore nel panorama del calcio italiano. Tra i protagonisti sul campo c’è un talento su cui l’attenzione è già alta, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia nerazzurra.

L'Inter U23 prepara uno dei primi colpi, in vista del debutto in Serie C. Nel mirino della seconda squadra nerazzurra c'è un giovane calciatore, su cui ha messo gli occhi anche l'Atalanta. NUOVO OBIETTIVO – Procede a gonfie vele l'organizzazione del nuovo progetto U23 dell'Inter. Dopo la notizia dell'esordio della nuovissima seconda squadra nerazzurra la prossima stagione, nel campionato di Serie C, e della scelta dell'allenatore, si inizia a parlare anche di mercato. In questo scenario, spunta un nome che interessa particolarmente al club interista, pronto ad iniziare una sfida con un'altra squadra italiana, pur di riuscire ad ottenerlo a parametro zero.

