Inter U23 pronto il primo acquisto dell'anno | occhi su un centrocampista della Roma

L’Inter U23 si prepara a una nuova sfida: il primo acquisto dell’anno potrebbe essere un promettente centrocampista della Roma, segnando un passo importante nel rafforzamento del settore giovanile. Con l’obiettivo di consolidare la propria squadra B in Serie C, i nerazzurri puntano a scoprire e valorizzare nuovi talenti. In un contesto di crescita e ambizione, questa operazione potrebbe rappresentare l’inizio di una stagione ricca di sorprese e successi. In ...

Inter U23, in corso i preparativi per la prossima stagione. Il primo acquisto potrebbe essere un giovane centrocampista di proprietà della Roma. Come è noto, dalla prossima stagione anche l' Inter potrà contare su una squadra B in Serie C. Dopo Juventus, Atalanta e Milan, i nerazzurri sono dunque la quarta squadra a disporre di una formazione U23 nel nostro calcio e i preparativi per la prossima annata sono già stati avviati. In Viale della Liberazione si punta già ad allestire la rosa del prossimo anno e, come spiegato da Gianluca Di Marzio, il primo obiettivo sembrerebbe essere un classe 2006 della Roma.

UFFICIALE: Inter, ecco Petar Sucic L'Inter ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 2003, acquisto chiuso ormai da mesi. Sucic inizierà la sua avventura nerazzurra già al Mondiale per Club.

Ufficiale, Petar Sucic è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista croato arriva per 14 milioni più 2 di bonus: per lui contratto di 4 anni