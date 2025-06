Inter Taremi può dire addio | l’erede arriva dal Galatasaray

L’Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo, con il futuro di Mehdi Taremi ancora in bilico. L’iraniano potrebbe dire addio e portare con sé un erede proveniente dal Galatasaray, aprendo nuove opportunità sul mercato. La strategia nerazzurra, forte del supporto del fondo Oaktree, punta a rinforzare la linea offensiva per affrontare al meglio la prossima stagione. Scopriamo insieme le ultime novità che potrebbero cambiare gli equilibri in casa Inter.

L’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso il futuro di Mehdi Taremi è ancora tutto da scrivere. L’iraniano può dire addio ed il suo erede può arrivare direttamente dal Galatasaray. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. L’attacco dei nerazzurri sarà ancora una volta centrale nel calciomercato che c’è all’orizzonte. La società, da quando il fondo Oaktree ha preso totalmente il controllo, ha cambiato decisamente indirizzo, dal momento che adesso ha chiesto che arrivino calciatori forti, di talento ma soprattutto giovani. Che possano rappresentare dei profili utili per il presente ma anche per il futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Taremi può dire addio: l’erede arriva dal Galatasaray

In questa notizia si parla di: inter - taremi - dire - addio

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

Translate postL'#Inter aspetta offerte per #Taremi Tutto su #Hojlund in caso di addio dell'ex Porto? Vai su X

Con l'addio di Mehdi Taremi, l'Inter avrebbe l'intenzione di affondare il colpo per un calciatore più "pronto" rispetto ad Ange-Yoan Bonny. Il primo nome per sostituire l'iraniano è sempre quello di RasmusHøjlund, per il quale resta il problema Vai su Facebook

Inter, Taremi può dire addio: l’erede arriva dal Galatasaray; Sky – Inter, Taremi può partire: un club interessato ma non a titolo definitivo; L'attaccante dell'Inter Taremi bloccato in Iran, addio Coppa del Mondo.

Inter, Taremi può dire addio: l’erede arriva dal Galatasaray - Con Taremi al passo d'addio, l'Inter può guardare con interesse in casa Galatasaray per il suo erede: le ultime ... calciomercato.it scrive

Sky – Inter, Taremi può partire: un club interessato ma non a titolo definitivo - Mehdi Taremi può dire addio all'Inter dopo una sola stagione con la maglia nerazzurra: ecco chi lo vuole in prestito ... Come scrive fcinter1908.it