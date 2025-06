Inter Sucic | Testa alla Fluminense

Dopo un'esordio convincente con l'Inter, Petar Sucic si concentra ora sulla sfida imminente contro la Fluminense. Il giovane talento croato, protagonista di una prestazione brillante contro il River Plate, mira a consolidare il suo ruolo e a portare tutta la sua energia nella prossima avventura nerazzurra. La testa è già rivolta alla partita fondamentale: il nuovo acquisto sta dimostrando di avere le idee ben chiare e un grande spirito di squadra.

