Inter sarà Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club | il percorso e come giocano i brasiliani

L’Inter si prepara a sfidare i migliori del mondo, dopo aver centrato l’obiettivo con una prestazione convincente contro il River Plate. La squadra brasiliana del Fluminense si appresta ora a entrare in scena agli ottavi del Mondiale per club, portando con sé un stile di gioco vivace e imprevedibile. Scopriamo insieme il percorso dei brasiliani e come si stanno preparando a questa sfida cruciale, pronta a scrivere un’altra pagina di storia nel calcio internazionale.

L`Inter ha battuto per 2-0 il River Plate e si è assicurata il passaggio come prima del proprio girone agli ottavi di finale del Mondiale per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Translate postMondiale per Club, l’#Inter batte il River Plate e vola agli ottavi di finale: ecco chi sfideranno i nerazzurri. Il tabellone completo del torneo e i possibili incroci fino alla finale Vai su X

Mondiale per club, l'Inter batte 2-0 il River Plate: Chivu agli ottavi da primo, ora c'è il Fluminense - I nerazzurri superano ed eliminano la squadra argentina con i gol segnati nella ripresa da Pio Esposito e Bastoni, contro i brasiliani la prossima sfida: i dettagli ... Riporta corrieredellosport.it