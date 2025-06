Inter sacrificio Bisseck per tentare l’assalto ad un giovane classe 2006

L'Inter si prepara a un'estate di grandi cambiamenti, con il sacrificio di Bisseck e l'obiettivo di rinnovare il reparto difensivo. La possibile operazione su Giovanni Leoni del Parma rappresenta un passo importante nella strategia nerazzurra di rafforzamento e ristrutturazione. Mentre la trattativa per il giovane talento classe 2006 si fa piĂą intricata, si prospetta un mercato ricco di sorprese e opportunitĂ per il club meneghino.

L’ Inter sarĂ inevitabilmente costretta ad operare sul mercato. Reparto maggiormente attenzionato per un vera e propria “ristrutturazione” sarĂ quello difensivo, con qualcosa che giĂ da tempo ha iniziato a muoversi. L’Inter ha infatti da mesi praticamente espresso la volontĂ di portare Giovanni Leoni in nerazzurro, difensore classe 2006 del Parma, ma la trattativa non è facile. Bisseck in uscita. Sul giovane ci sono diverse squadre, tra cui anche il Milan, con la concorrenza destinata a crescere nel vivo della sessione di calciomercato. Ma il problema principale dell’ Inter è il dover vendere prima di acquistare, motivo per cui la “vittima” per poter arrivare a Leoni potrebbe essere Yann Bisseck. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

