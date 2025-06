Inter-River rissa nel finale Acuna contro tutti Chivu entra in campo e Dumfries scappa negli spogliatoi | cos'è successo

Un finale mozzafiato tra tensioni e colpi di scena ha segnato l’ultima sfida del girone E del Mondiale per Club. L’Inter ha conquistato la vittoria, ma non senza polemiche: rissa nel finale, Acuña protagonista di una scaramuccia con tutti, Chivu che interviene in campo, e Dumfries che scappa negli spogliatoi. Un episodio che resterà nella memoria di tutti gli appassionati, lasciando aperti molti interrogativi sulla sportività e il fair play.

