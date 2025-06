Inter-River Plate Pio Esposito fa impazzire i tifosi | le reazioni social

Pio Esposito ha conquistato il cuore dei tifosi dell’Inter e non solo, con la sua magica prestazione contro il River Plate: primo gol ufficiale, premio di MVP e una serata indimenticabile. Al suo esordio da titolare, ha sbloccato lo 0-0 nella ripresa, dimostrando carattere e talento. I tifosi sono già in delirio e sui social chiedono a gran voce che resti all’Inter, consacrandolo come il nuovo talento da seguire con entusiasmo.

