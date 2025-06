Inter River Plate LIVE 1-0 | Pio Esposito! Nerazzurri in vantaggio

Al Lumen Field di Seattle, l'emozione è alle stelle mentre Inter e River Plate si affrontano nell'ultima sfida del girone E del Mondiale per Club. La partita, ancora in equilibrio, vede i nerazzurri in vantaggio grazie a Pio Esposito. Segui con noi questa emozionante sfida live e scopri chi avanzerà ai quarti di finale!

Appuntamento al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, ultima sfida del girone E del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, match valevole per il terzo e ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club. Le due squadre si trovano a pari merito in testa alla classifica del girone con 4 punti, seguiti dal Monterrey a 2 e dall’Urawa Reds a 0 (la sfida tra i messicani e i giapponesi andrà in scena in contemporanea, sempre alle 3 di notte italiane). Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro dei nerazzurri di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com