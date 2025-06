Inter-River Plate LIVE 1-0 | Pio Esposito! Nerazzurri al momento agli ottavi argetini in 10

L’attesa è finita: inter-River Plate si accende con un match emozionante nel girone del Mondiale per Club, dove i nerazzurri sono già in ottava posizione. Con un 1-0 deciso da Pio Esposito e un gol di Martinez Quarta al 66’, le azioni salienti promettono spettacolo. La sfida tra queste due grandi squadre sta scrivendo una pagina indimenticabile del calcio internazionale. Restate con noi per vivere ogni istante di questa battaglia epica!

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER-RIVER PLATE O-O MARCATORI - GOAL E AZIONI SALIENTI - 66` - Martinez Quarta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - esposito

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

INTER-RIVER PLATE 0-0 FINE PRIMO TEMPO Partita durissima tra Inter e River. Grande ritmo e grandi scontri. Palla gol clamorosa per Esposito e salvataggio miracoloso di Martinez Quarta. Monterrey vince 3-0, per ora qualificate Monterrey e Inter Vai su X

Pio Esposito è pronto. Ovviamente è in riferimento alla partita contro il River Plate che attende l'Inter, ma se fosse un'indicazione anche in vista della prossima stagione? Quanto hype avete per l'ex Spezia? Vai su Facebook

Le ufficiali di Inter-River Plate: c'è Pio Esposito, Gallardo cambia modulo; LIVE Al 45' Inter-River Plate 0-0: lotta, botte e due palle gol per Esposito; Inter, è il momento di Pio Esposito: titolare dal 1' contro il River Plate. Out Thuram e Frattesi, recuperato Dumfries.

Inter-River Plate LIVE 0-0: Martinez Quarta salva su Pio Esposito, chance per Lautaro - River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER- Riporta msn.com

INTER-RIVER PLATE 0-0 - Altro fallo del River ai danni dell'Inter questa volta di Martinez Quarta su Pio Esposito: altro fischio di Tantashev. Come scrive msn.com