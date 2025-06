Inter River Plate LIVE 1-0 | Mkhitaryan si divora il raddoppio

L’attesa è finita: al Lumen Field di Seattle si gioca l’ultimo turno del Gruppo E del Mondiale per Club, con Inter e River Plate pronte a darsi battaglia in una sfida che promette emozioni. Dopo un inizio appassionante, Mkhitaryan si lascia sfuggire il raddoppio, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Segui con noi questa partita ricca di colpi di scena, perché ogni momento potrebbe cambiare le sorti del girone.

Appuntamento al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, ultima sfida del girone E del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, match valevole per il terzo e ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club. Le due squadre si trovano a pari merito in testa alla classifica del girone con 4 punti, seguiti dal Monterrey a 2 e dall'Urawa Reds a 0 (la sfida tra i messicani e i giapponesi andrà in scena in contemporanea, sempre alle 3 di notte italiane). Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro dei nerazzurri di Cristian Chivu.