Inter River Plate LIVE 0-0 | si va all'intervallo in parità

Al Lumen Field di Seattle, l’attesa cresce: Inter e River Plate sono in parità sul punteggio di 0-0 all’intervallo, in un match che può decidere le sorti del girone E del Mondiale per Club. La tensione è alle stelle mentre le due squadre si giocano il primato, con tutto ancora in gioco. Segui con noi questa emozionante sfida, perché ogni momento potrebbe essere quello decisivo…

Appuntamento al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, ultima sfida del girone E del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, match valevole per il terzo e ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club. Le due squadre si trovano a pari merito in testa alla classifica del girone con 4 punti, seguiti dal Monterrey a 2 e dall'Urawa Reds a 0 (la sfida tra i messicani e i giapponesi andrà in scena in contemporanea, sempre alle 3 di notte italiane). Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro dei nerazzurri di Cristian Chivu.

