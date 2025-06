Inter-River Plate LIVE 0-0 | palo di Lautaro Martinez! Nerazzurri al momento agli ottavi

L’attesa è finita: Inter e River Plate si affrontano in un match emozionante nel girone del Mondiale per Club, con il risultato di 0-0 e gli ottavi all’orizzonte. Lautaro Martinez e i nerazzurri cercano di dominare sul campo, pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La partita promette intensi colpi di scena e azioni mozzafiato, tenendo tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER-RIVER PLATE O-O MARCATORI - GOAL E AZIONI SALIENTI - 58` - Domina ora. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Il River Plate approfitta del pareggio dell’Inter e si prende la testa solitaria del girone dopo la prima partita: i nerazzurri torneranno in campo sabato alle 21 CET contro gli Urawa Red Diamonds Vai su Facebook

LIVE Al 45' Inter-River Plate 0-0: lotta, botte e due palle gol per Esposito; Ricordi l'unico precedente ufficiale tra il River Plate e una squadra italiana?; LIVE - Inter-River Plate 0-0, 55' - Tripla occasione per la squadra di Chivu: né Lautaro, né....

LIVE - Inter-River Plate 0-0, 50' - Brivido per Sommer su un tiro di Díaz. Lautaro salva l'Inter - Mastantuono verso la porta, ma Lautaro salva su un tiro di Díaz. Da msn.com

Mondiale per Club, lo spettacolo dei tifosi del River Plate - I tifosi del River Plate sono stati la presenza più colorata, rumorosa e appassionata della prima fase del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Come scrive panorama.it