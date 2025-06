Inter-River Plate LIVE 0-0 | Martinez Quarta salva su Pio Esposito

Un emozionante pareggio a reti inviolate tra Inter e River Plate apre il terzo turno del girone del Mondiale per Club. La sfida, caratterizzata da tensione e spettacolo, vede protagonisti i portieri e le difese di entrambe le squadre, con Martinez e Quarta decisivi nelle azioni salienti. La partita si accende al 25° minuto, quando Dumfries sfiora il gol: un equilibrio che promette ancora grande suspense. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa emozionante sfida!

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER-RIVER PLATE O-O MARCATORI - GOAL E AZIONI SALIENTI - 25` - Dumfries per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - martinez

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Translate postAlle ore 3:00 l'Inter scenderà in campo per affrontare il River Plate In attacco, il favorito per affiancare Lautaro Martinez, sembrerebbe essere Pio Esposito Il classe 2005 sarebbe in vantaggio nel ballottaggio con il fratello Sebastiano Vo Vai su X

Ultima sfida del Gruppo E per l'Inter che, a Seattle, affronta il River Plate in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi. Derby argentino per il capitano nerazzurro Lautaro Martinez: il numero 10 interista è sempre andato segno nei primi due match. Vai su Facebook

Le formazioni ufficiali di -River Plate; Inter-River Plate, formazioni e risultato LIVE della partita del Mondiale per Club; Inter-River Plate dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

LIVE - Inter-River Plate 0-0, 10' - Primi dieci minuti di gioco duro e qualche interruzione: la foga agonistica fa da padrone - Altro fallo del River ai danni dell'Inter questa volta di Martinez Quarta su Pio Esposito: altro fischio di Tantashev. msn.com scrive

Inter-River Plate LIVE 0-0 - River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER- Si legge su msn.com