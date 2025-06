Inter-River Plate LIVE 0-0 | gara equilibrata nerazzurri al momento agli ottavi e argentini fuori

In un emozionante pareggio 0-0 tra Inter e River Plate, l’andamento della partita ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. I nerazzurri, attualmente qualificati agli ottavi, dimostrano solidità, mentre gli argentini devono ancora affrontare sfide decisive. Un incontro avvincente che potrebbe cambiare le sorti del girone: scopriamo insieme i momenti salienti di questa sfida equilibrata.

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER-RIVER PLATE O-O MARCATORI - GOAL E AZIONI SALIENTI - Secondo tempo 44`. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Dentro o fuori, l'Inter sfida il River Plate nella terza giornata del mondiale per club. I nerazzurri cercano il pass per gli ottavi all' ultima gara del girone. MATCHDAY 3 - INTER vs. River Plate ? Lumen Field - Seattle (USA) 26 Giugno 2025

Alla vigilia dell'ultima gara del girone contro il River Plate in cui l'Inter si gioca il passaggio agli ottavi, il tecnico racconta come ha portato il buon umore in ritiro

Inter-River Plate formazioni ufficiali: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Dumfries, Thuram, Pio Esposito, Mastantuono e Colidio; LIVE Al 45' Inter-River Plate 0-0: lotta, botte e due palle gol per Esposito; Mondiale per club 2025, come vedere Inter-River Plate.

Inter-River Plate LIVE 0-0 al 45': gara equilibrata, nerazzurri al momento agli ottavi e argentini fuori - River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER- Da msn.com

LIVE - Inter-River Plate 0-0, 50' - Brivido per Sommer su un tiro di Díaz. Lautaro salva l'Inter - Mastantuono verso la porta, ma Lautaro salva su un tiro di Díaz. Lo riporta msn.com