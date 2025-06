Inter-River Plate LIVE 0-0 al 45' | gara equilibrato nerazzurri al momento agli ottavi e argentini fuori

L’Inter sfida il River Plate in un match equilibrato, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 a metà gara. Entrambe le squadre lottano con determinazione, puntando agli ottavi del Mondiale per Club. La tensione si fa sentire, e ogni azione può fare la differenza. Rimanete con noi: il secondo tempo promette emozioni e sorprese che potrebbero scrivere il destino di questa sfida cruciale!

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER-RIVER PLATE O-O MARCATORI - GOAL E AZIONI SALIENTI - Secondo tempo 44`. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Translate postDentro o fuori, l’Inter sfida il River Plate nella terza giornata del mondiale per club. I nerazzurri cercano il pass per gli ottavi all’ ultima gara del girone. MATCHDAY 3 - INTER vs. River Plate ? Lumen Field - Seattle (USA) 26 Giugno 2025- or Vai su X

Alla vigilia dell’ultima gara del girone contro il River Plate in cui l’Inter si gioca il passaggio agli ottavi, il tecnico racconta come ha portato il buon umore in ritiro Vai su Facebook

Inter-River Plate LIVE 0-0: Martinez Quarta salva su Pio Esposito, chance per Lautaro - River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER- Secondo msn.com

LIVE - Inter-River Plate - INTERVALLO - I nerazzurri chiudono in attacco un buon primo tempo, inchiodato però sullo 0-0 - River Plate, terzo turno di questo FIFA Club World Cup 2025 e a seguire il live della gara a cura di FcInterNews. Si legge su fcinternews.it