Inter-River Plate LIVE 0-0 al 45' | gara equilibrata nerazzurri al momento agli ottavi e argentini fuori

In un emozionante sfida tra Inter e River Plate, le due squadre si affrontano a testa alta, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 al 45', promettendo un secondo tempo ricco di suspense. Mentre i nerazzurri cercano di consolidare la propria posizione agli ottavi, gli argentini sono determinati a ribaltare la situazione. Scopriamo insieme come si svilupperà questa partita equilibrata e appassionante.

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER-RIVER PLATE O-O MARCATORI - GOAL E AZIONI SALIENTI - Secondo tempo 44`. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Dentro o fuori, l'Inter sfida il River Plate nella terza giornata del mondiale per club. I nerazzurri cercano il pass per gli ottavi all' ultima gara del girone. MATCHDAY 3 - INTER vs. River Plate ? Lumen Field - Seattle (USA) 26 Giugno 2025

A poche ore dalla gara inaugurale tra Al Ahly e Inter Miami, ripassiamo insieme i gruppi del Mondiale per Club. ? Inter nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Reds Juventus nel Gruppo G insieme a Manchester City, Al Ain e Wydad

Inter-River Plate, da Pio Esposito e Thuram a Mastantuono e Colidio: chi gioca, chi no e l'ipotesi "biscotto" - River Plate, la gara più importante di questo girone E del Mondiale per Club che prenderà il via alle 3 di notte ora italiana. Come scrive msn.com

