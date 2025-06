Inter-River Plate IN tre punti | Chivu lancia più di un segnale forte

L’Inter di Cristian Chivu si distingue come protagonista indiscussa della prima grande notte americana, conquistando il passaggio agli Ottavi di Finale nel Mondiale per Club. In tre punti, riviviamo l’emozionante battaglia contro il River Plate, il segnale forte lanciato dal tecnico e le prospettive future di una squadra che, nonostante le sfide di mercato e infortuni, guarda con fiducia al prossimo traguardo. Ecco come i nerazzurri hanno scritto una nuova pagina di storia.

Inter-River Plate è la prima grande nottata americana firmata Chivu, che vince il girone e può iniziare a pensare alla fase finale. Lampi di nuovo corso nerazzurro pur senza rivoluzioni, anche a causa di infermeria affollata e mercato estivo. Di seguito l’episodio dopo la 3ª giornata del Gruppo E del Mondiale per Club SEATTLE – L’ Inter di Cristian Chivu vola agli Ottavi di Finale eliminando gli argentini del River Plate di Marcelo Gallardo, costretti a lasciare anzitempo gli Stati Uniti d’America. La vittoria condita dal primo clean sheet nella competizione intercontinentale vale il primo posto nel Gruppo E a quota 7 punti, davanti ai messicani del Monterrey (5). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate IN tre punti: Chivu lancia più di un segnale forte

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - chivu

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Maxi rissa in Inter-River Plate Dumfries colpito: anche Chivu in campo Vai su Facebook

Translate postMondiale per club, l'#Inter batte 2-0 il River Plate: Chivu agli ottavi da primo, ora c'è il Fluminense Vai su X

Chivu: Ora con Pio non dobbiamo fare errori. Volevo farlo giocare insieme al fratello, poi...; Chivu: Una qualificazione voluta con forza; Chivu: Col River una partita ottima ma non parliamo di Chivulismo.

Inter, il finale folle col River Plate: l’insulto di Acuña a Dumfries, il precedente ai Mondiali e la reazione di Chivu - Finale accesissimo nella sfida tra Inter e River Plate al Mondiale per Club: Dumfries scappa da Acuna, rissa a Seattle. Si legge su sport.virgilio.it

Mondiale per club, l'Inter batte 2-0 il River Plate: Chivu agli ottavi da primo, ora c'è il Fluminense - I nerazzurri superano ed eliminano la squadra argentina con i gol segnati nella ripresa da Pio Esposito e Bastoni, contro i brasiliani la prossima sfida: i dettagli ... Lo riporta corrieredellosport.it