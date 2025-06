Inter River Plate Gazzetta | Ecco la squadra di Chivu per lunghi tratti di gara ha ricordato…

Un’Analisi approfondita quella de La Gazzetta dello Sport sulla recente prestazione dell’Inter di Chivu contro il River Plate, un match che ha messo in luce la forza e la determinazione dei nerazzurri. La squadra di Chivu ha mostrato carattere e talento, regalando ai tifosi emozioni e speranze per il cammino nel Mondiale. Ecco come i nostri analisti valutano questa vittoria decisiva…

Inter River Plate, la rosea commenta la prestazione della squadra di Chivu: il paragone con i nerazzurri di Inzaghi. La Gazzetta dello sport ha analizzato la prestazione dell’ Inter contro il River Plate. Il commento sul successo dei nerazzurri di Chivu: LA VITTORIA – «Eccola qui, l’Inter di Chivu. Che domina il River Plate, vede brillare la stella di Pio Esposito e si prende il primo posto e gli ottavi di finale di questo Mondiale per club: lunedì 30, ore 21 italiane, a Charlotte l’avversario sarà il Fluminense dell’ex milanista Thiago Silva. Successo indiscutibile per Lautaro e compagni, perché il River ha tenuto solo dal punto di vista agonistico, ma sul piano tecnico l’Inter per larghi tratti ha ricordato la migliore espressione degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter River Plate (Gazzetta): «Ecco la squadra di Chivu, per lunghi tratti di gara ha ricordato…»

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - gazzetta

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Calhanoglu non salterà solo Inter-River Plate, salterebbe anche gli eventuali ottavi di finale del Mondiale per Club. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Voici la composition Probable du match Inter ? River Plate de la Gazzetta dello Sport ©? Thomas Buttoudin Vai su X

Pio Esposito graffia, Bastoni chiude: l'Inter elimina il River, agli ottavi col Fluminense; Inter-River Plate: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv e in streaming; Chivu: Ora con Pio non dobbiamo fare errori. Volevo farlo giocare insieme al fratello, poi....

Inter-River Plate: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv e in streaming - Ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club, in palio qualificazione e primo posto nel girone. Da gazzetta.it

Mondiale per club: Inter agli ottavi da prima del girone, River Plate ko 2-0 - Al Lumen Field di Seattle nell’ultima sfida del Gruppo E del Mondiale per club una bellissima Inter batte 2- Da msn.com