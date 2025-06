Inter-River Plate Chivu conferma l’attacco | le formazioni ufficiali!

L’attesa è alle stelle per la sfida tra Inter e River Plate, terza partita del girone E del Mondiale per Club, in scena al Lumen Field di Seattle. Cristian Chivu ha confermato l’attacco e svelato le formazioni ufficiali, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante sfida internazionale. La partita promette spettacolo e sorprese: chi avrà la meglio? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e analisi dettagliate!

Il Gruppo E si incrocerà agli ottavi di finale con il Gruppo F, che si è concluso con la qualificazione del Borussia Dortmund al 1° posto e del Fluminense al 2°, che saranno i possibili avversari dell'Inter in caso di qualificazione nerazzurra. Se l'Inter dovesse accedere agli ottavi come prima del girone, i nerazzurri affronteranno il Fluminense al Bank of America Stadium di Charlotte lunedì 30 giugno alle 15:00 (ora locale, le 21:00 in Italia).

