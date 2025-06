Inter-River Plate che cos’è successo tra Acuna e Dumfries

Durante l'incontro tra Inter e River Plate, Marcos Acuna e Denzel Dumfries sono stati protagonisti di un episodio di forte tensione negli ultimi minuti di gioco. L’argentino, noto per il suo carattere provocatorio, ha avuto un alterco con l’olandese che ha rischiato di degenerare, culminando anche nel loro confronto negli spogliatoi. Scopriamo cosa è realmente successo tra i due e come si è conclusa questa accesa sfida.

Marcos Acuna e Denzel Dumfries sono stati protagonisti di una quasi-rissa nei minuti finali di Inter-River Plate. Nello specifico, l’argentino, – noto provocatore -, si è accanito contro l’esterno olandese sia durante il finale di gara che, in seguito, al rientro negli spogliatoi. Dumfries, per evitare l’escalation, è addirittura scappato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-River Plate, che cos’è successo tra Acuna e Dumfries

