Inter-River Plate 2-0 pagelle | Pio Esposito bomber 8 Sucic maestro 7

L'Inter conquista un'importante vittoria per 2-0 contro il River Plate, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un match ricco di protagonisti straordinari, come il bomber Pio Esposito, votato 8, e Petar Sucic, maestro in campo con 7. Ecco le pagelle di un incontro che ha dimostrato la forza e il carattere dei nerazzurri. Entriamo nel dettaglio delle prestazioni, partendo dai protagonisti.

L’Inter ha vinto contro il River Plate per 2-0 e ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Pio Esposito è stato un bomber da 8, Petar Sucic è entrato da maestro 7. Le pagelle. YANN SOMMER 6 – Solo una parata importante nei 90 minuti. Blocca la conclusione centrale di testa di Colidio nel secondo tempo. Inter-River Plate, pagelle – DIFESA. MATTEO DARMIAN 7 – In un pomeriggio complicato, sporco, pieno di contrasti, il difensore sa sporcarsi e si adegua ai ritmi del River Plate. Perde pochissimi duelli e domina la sua fascia uscendo per un piccolo problema all’anca. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate 2-0, pagelle: Pio Esposito bomber 8, Sucic maestro 7

