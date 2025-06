Inter-River Plate 2-0 | nerazzurri volano agli ottavi

L’Inter di Cristian Chivu dà il via a una nuova era con una vittoria da record: 2-0 sul River Plate, volando agli ottavi di finale. In una sfida che mette alla prova cuore e talento contro uno dei club più grandi del Sud America, l’Inter dimostra di essere pronta a scrivere pagine importanti. Al primo dentro o fuori, i nerazzurri scelgono di restare dentro: il primo tempo si conclude con un'impressionante solidità e determinazione...

L’Inter di Cristian Chivu apre la sua nuova era nel modo più bello: giocando da grande contro i grandi. Nella sfida decisiva contro il River Plate, il “más grande” di Buenos Aires guidato da un maestro come Marcelo Gallardo, il “piccolo” Chivu – alla sua prima grande avventura in panchina dopo aver raccolto le macerie lasciate a Monaco – risponde presente. Al primo dentro o fuori, l’Inter sceglie di restare dentro. Il primo tempo è ben giocato ma pieno di sprechi, il secondo è un assedio continuo: tante occasioni create, altrettante fallite. Poi, come nelle storie più romantiche, arriva il gol più bello, quello che sembra scritto dalla penna della fantasia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it