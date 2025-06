Inter-River Plate 2-0 | la prima volta di Pio Esposito e la perla di Bastoni Nerazzurri agli ottavi argentini in 9 ed eliminati

Una serata indimenticabile per l’Inter: contro il River Plate, la prima apparizione di Pio Esposito e una perla di Bastoni suggellano una vittoria storica. Con un risultato di 2-0, i nerazzurri conquistano gli ottavi del Mondiale per Club, dimostrando carattere e talento. Un passo importante nella loro avventura internazionale, che promette ancora grandi emozioni. La squadra è pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

Inter-River Plate, terzo match del girone del Mondiale per Club INTER-RIVER PLATE 2-O MARCATORI - Pio Esposito 73` (I), Bastoni 92` (I)

Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Inter River Plate LIVE 0-0: grande occasione per Pio Esposito, ma Martinez Quarta gli nega il gol. Azione da brividi!

LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, Lautaro. RIVER PLATE (4-2-3-1): Armani; Quarta, Montiel, Diaz, Acuña; Aliendro, Kranevitter; Mastantuono

Inter-River Plate LIVE 0-0: Martinez Quarta salva su Pio Esposito, chance per Lautaro

Inter-River Plate 2-0: Francesco Pio Esposito e Bastoni condannano all'eliminazione i Millonarios, nerazzurri contro il Fluminense agli ottavi