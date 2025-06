Inter-River Plate 2-0 il tabellino della 3ª giornata del Mondiale per Club

L’Inter si aggiudica il Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025 con una vittoria convincente contro l’Inter River Plate, conclusa sul punteggio di 2-0. Dopo un'ottima prestazione e oltre settanta minuti di intensità, il debutto da titolare di Francesco Pio Esposito si trasforma in un momento decisivo con un gol pesante. La squadra nerazzurra dimostra di essere pronta a puntare in alto: la strada verso la gloria è ormai tracciata.

Inter-River Plate è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la terza giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. PRIMI! – L' Inter vince il Gruppo E del Mondiale per Club! Ci vogliono oltre settanta minuti, poi la prima da titolare di Francesco Pio Esposito in maglia nerazzurra è bagnata da un gol pesantissimo, che sblocca gli equilibri e mette la situazione in discesa. Il tutto contro un River Plate che pensa soltanto a picchiare, con un arbitraggio imbarazzante, e va giustamente a casa (lo elimina il Monterrey ). Nel recupero segna anche Alessandro Bastoni per dare più giustizia al risultato, mentre Marcos Acuna fa di tutto per farsi espellere (e far espellere Denzel Dumfries ) senza riuscirci.