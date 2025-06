Inter River Plate 2-0 | i nerazzurri vincono e convincono! C’è la prima perla di Pio Esposito! Strappato il pass per gli ottavi

Al Lumen Field di Seattle, l'Inter si presenta determinata a scrivere un nuovo capitolo di gloria. La sfida contro il River Plate si rivela decisiva per il destino del girone E nel Mondiale per Club: con una prestazione convincente e la prima perla di Pio Esposito, i nerazzurri conquistano i tre punti e il passaggio agli ottavi, confermando il loro spirito vincente. Un risultato che fa sognare i tifosi e rafforza la loro ambizione di trionfo.

Appuntamento al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, ultima sfida del girone E del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter River Plate, match valevole per il terzo e ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club. Le due squadre si trovano a pari merito in testa alla classifica del girone con 4 punti, seguiti dal Monterrey a 2 e dall'Urawa Reds a 0 (la sfida tra i messicani e i giapponesi andrĂ in scena in contemporanea, sempre alle 3 di notte italiane). Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro dei nerazzurri di Cristian Chivu.

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Vigilia di -River Plate: l'allenamento dei nerazzurri; Inter-River Plate: esordio per Dumfries, davanti Pio Esposito con Lautaro; Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - River Plate diretta gratis DAZN, in chiaro Italia 1.

La qualità vince sui nervi: l'Inter stende 2-0 un River Plate elettrico e vola agli ottavi del Mondiale per Club - Dopo il pari d'esordio con il Monterrey e la vittoria made in Argentina contro l'Urawa Reds, è arrivato il momento del più atteso degli appuntamenti di questo FIFA Club World Cup 2025 per i nerazzurri ... fcinternews.it scrive